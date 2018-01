Wat met Puigdemont? 'Eedaflegging in Catalaans parlement is uitgesteld'

Torrent benadrukte wel dat Puigdemont de enige kandidaat voor de functie blijft.

Wanneer de zitting wel zou plaatsvinden, zei de parlementsvoorzitter niet. Probleem is dat volgens de kieswet een nieuwe regering binnen de tien werkdagen na de eerste dag van de legislatuur ingezworen moet worden. Concreet: ten laatste woensdag. Zo niet, riskeert Torrent vervolging.

De Catalaanse krant El Periódico schreef eerder, op basis van politiebronnen, dat Puigdemont nog altijd in Brussel is.

Torrent verwijt het Grondwettelijk Hof, dat beslist dat de eedaflegging niet zonder rechterlijke goedkeuring kan plaatsvinden, 'de rechten van miljoenen Catalanen te schenden'. 'Vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría noch het Grondwettelijk Hof bepaalt wie er minister-president van Catalonië moet worden', aldus de parlementsvoorzitter in een toespraak.

Fysiek

Puigdemont moest normaal gezien dinsdag rond 15 uur de eed afleggen als Catalaans minister-president. Daarvoor moet hij fysiek aanwezig zijn in het parlement, oordeelde het Grondwettelijk Hof afgelopen weekend. Een eedaflegging per videoconferentie telt niet.

Probleem: Puigdemont verblijft al sinds eind oktober samen met de helft van zijn afgezette regering in België, nadat Madrid Catalonië onder curatele plaatste na het onafhankelijkheidsreferendum begin die maand. Het vijftal wordt in Spanje gezocht voor onder meer rebellie en misbruik van overheidsgeld. Zetten ze een voet op Spaanse bodem, dan worden ze opgepakt.

Maar de separatistische partijen, waaronder de JuntxCat van Puigdemont, behielden na de door Spanje uitgeroepen verkiezingen wel hun absolute meerderheid in het parlement. Puigdemont lijkt dus de logische nieuwe leider van de Catalanen.

Om uit die patstelling te komen, vroeg Puigdemont het Spaanse hooggerechtshof afgelopen weekend de toestemming om toch naar Catalonië te gaan, maar daar ving hij bot. Puigdemont moet de eed niet alleen in persoon afleggen, maar hij moet zich op voorhand persoonlijk aanbieden bij de rechtbank en de hoogste rechter van het land om toestemming vragen om voor het Catalaans parlement te mogen verschijnen.

Omdat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat hij die toestemming ook krijgt, gooide Puigdemont het maandag in allerijl nog over een andere boeg. Catalaans parlementsvoorzitter Roger Torrent kreeg een brief waarin Puigdemont hem vraagt zijn parlementaire onschendbaarheid te garanderen. Volgens de wet kan hij enkel worden opgepakt als hij op heterdaad betrapt wordt op een misdrijf, betoogt hij. Hij vroeg Torrent om 'de nodige middelen te voorzien om de rechten van het parlement en zijn leden te vrijwaren'.

Opties

Een bron binnen het Catalaans parlement zei maandag dat 'alle mogelijkheden openliggen', al wordt hier en daar wel gefluisterd dat de separatisten de piste-Puigdemont al verlaten hebben en op zoek zijn naar een vervanger. Oriol Junqueras zou de volgende naam op het lijstje zijn, al zit de leider van de Catalaanse socialisten wel zelf in de cel.

Drie andere Catalaanse ex-ministers die naar ons land waren gevlucht, Lluis Puig Gordi, Meritxell Serret en Clara Ponsatí, hebben volgens de krant El País al laten weten dat zij dinsdag in elk geval niét aanwezig zullen zijn. Afwachten dus.