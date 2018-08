'Wat is er gaande in Peking? En in het Witte Huis? Het maakt iedereen bloednerveus'

De president sukkelde in slaap. Werd even wakker, en dwaalde dan opnieuw af. Het was Ben Dooley, reporter van het Franse persagentschap AFP, die het op Twitter zette: Xi Jinping is de uitputting nabij. Op 16 juli had de Chinese president ontmoetingen met onder meer de Wereldbank en de Unesco. Xi kon in beide gevallen zijn ogen moeilijk openhouden, schreef Dooley: 'Ik heb hem nog nooit zo moe gezien.'

...