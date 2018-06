Wat elk van de G7-landen wil, of nodig heeft

De groep van de zeven rijkste landen, de G7, komt samen in La Malbaie, in het Canadese Quebec. Nu veel recente beslissingen van de regering-Trump direct ingaan tegen de belangen van de andere leden, belooft het een gespannen top te worden. Dit is wat de zeven landen er volgens deskundigen uit de brand proberen te slepen.