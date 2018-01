Wat doet de Europese Unie met Polen? 'Het land zal niet snel plooien'

Het was geen gemakkelijke beslissing, zei de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, de Nederlander Frans Timmermans. Maar het kon uiteindelijk niet meer anders: de Commissie stelt artikel 7 van het EU-verdrag in werking, dat ertoe kan leiden dat Polen zijn stemrecht verliest in de Europese ministerraden. Brussel verwijt de nationaal-conservatieve Poolse regering dat ze een dikke vinger in de pap wil bij de benoeming van rechters en dat ze op die manier een onafhankelijke rechtspraak onmogelijk maakt. De goede werking van...