'Wat blijft twintig jaar later over van de nalatenschap van prinses Diana?'

De prinses van Wales die twintig jaar geleden, op 31 augustus omkwam, was een hele wereldlijke heilige, getuige de TVdocumentaires (minstens zes), artikelen en programma's aan haar gewijd. Ze maakte het koningshuis populair en vertegenwoordigde een Groot Brittannie dat modern en eensgezind was. Het eerste is gebleven. Maar wat is er over van het tweede?

...