Washington zet licht op groen voor wapenverkoop van miljard dollar aan Saoedi-Arabië

Het belangrijkste contract is voor de verkoop van 6.600 antitankraketten, goed voor 670 miljoen dollar, aldus de mededeling van het State Department. Daarnaast gaat het onder meer nog om onderhoudscontracten voor helikopters (103 miljoen dollar) en onderdelen voor legervoertuigen (300 miljoen dollar).

Volgens een woordvoerder werd aan de deal gewerkt sinds president Donald Trump afgelopen mei op bezoek was in Saoedi-Arabië. Hij ondertekende toen in Riyad een intentieverklaring voor een contract van meer dan 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro) aan wapenleveringen. Het grootste deel van die deal is echter nog niet concreet.

Ook in Duitsland keurde de regering donderdag nog de levering van acht patrouilleschepen aan Saoedi-Arabië goed. De beslissing komt er ondanks een uitvoerverbod dat was afgesproken tussen de regeringspartijen naar landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen, waar Saoedi-Arabië bombardementen uitvoert. De levering van de schepen zou al afgesproken zijn nog voor de beslissing van het uitvoerverbod was gevallen.