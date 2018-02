Washington verkoopt 200 raketten aan Finland

Het Amerikaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken keurde twee verkopen goed aan Finland. In het eerste geval gaat het om 132 Harpoon-zeedoelraketten. Het is de bedoeling er Finse oorlogsbodems mee uit te rusten, of ze in verdedigingsbatterijen aan de kust in te zetten. Ook verkoopt de VS 68 'SeaSparrow'-antiraketraketten, voor de nieuwe generatie schepen waar de Finse marine tegen 2020 over zal beschikken.

De Harpoons, die 622 miljoen dollar waard zijn, zijn aanvalsraketten die over lange afstand kunnen ingezet worden tegen schepen, en geproduceerd zijn door het Amerikaanse Boeing. 'Ze zullen de mogelijkheden versterken om de zeeroutes te verdedigen van Finland', staat in een persbericht. Het is voor het eerst dat Finland dergelijke raketten koopt, maar het zal 'geen enkele moeite hebben om ze te integreren', klinkt het bij het ministerie.

De SeaSparrows, met een waarde van 112,7 miljoen dollar, zijn raketten over korte afstand, gericht tegen luchtvaartuigen en raketten, geproduceerd door het Amerikaanse Raytheon en het Britse BAE Systems. Ze laten Finland toe 'de huidige en toekomstige bedreigingen te beantwoorden'. De wapenverkoop aan Finland, het EU-land dat de langste grens met Rusland heeft, komt er op een moment dat de relaties tussen Moskou en het Westen ernstig zijn bekoeld.