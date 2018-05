Washington trekt uitnodiging in voor militaire oefening met China

'We hebben duidelijke bewijzen dat China antischeepsraketten en grondluchtraketten heeft ontplooid, net als elektronische stoorzenders op de betwiste Spratly-eilanden in de Chinese Zee', klinkt het bij het Pentagon.

De VS hebben daarom de uitnodiging aan China ingetrokken om deel te nemen aan de tweejaarlijkse oefening Rim of the Pacific (RIMPAC), waaraan telkens bijna dertig landen deelnemen. China nam al twee keer deel aan de oefening: in 2014 en in 2016. 'China blijft volhouden dat de constructies op deze eilanden dienen om de veiligheid op zee te waarborgen, de scheepvaart te assisteren, reddingsacties op zee uit te voeren en onderzoek te doen, en om vissers te helpen', klinkt het. 'Maar de ontplooiing van wapens kan enkel maar een militair doel hebben.'

'De blijvende militarisering van betwiste bezittingen in de Zuid-Chinese Zee vergroot enkel maar de spanningen en destabiliseert de regio', aldus het Pentagon nog. 'Het gedrag van China is niet compatibel met de principes en de doelstellingen van de RIMPAC-oefening.'

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken noemde de uitsluiting woensdag tijdens een persconferentie met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo een 'niet-constructieve maatregel, die niet bijdraagt tot een wederzijdse verstandhouding tussen China en de Verenigde Staten'.

De Spratly-eilanden worden behalve door China ook geheel of gedeeltelijk opgeëist door de Filipijnen, Vietnam, Taiwan, Brunei en Maleisië.