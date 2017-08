Washington schort tijdelijk toekenning van visa in Rusland op

'Door het gebrek aan diplomatiek personeel op Russisch grondgebied zijn we genoodzaakt alle behandelingen van visa, buiten immigratiedossiers, vanaf 23 augustus stop te zetten', klinkt het in een communiqué van de Amerikaanse ambassade.

'De behandelingen van de aanvragen in de ambassade in Moskou worden hervat vanaf 1 september, maar in de Amerikaanse consulaten (in de andere Russische steden) blijft die aanvraag voor onbepaalde duur opgeschort', gaat het verder.

De VS hebben consulaire vestigingen in Sint-Petersburg, Jekaterinenburg en Vladivostok. Die maatregelen blijven van kracht zolang Moskou de uitwijzing van het diplomatiek personeel niet herziet.

De Russische overheid had Washington bevolen zijn consulair personeel terug te schroeven van 755 naar 455 werknemers, het aantal effectieven van het Russisch diplomatiek personeel in de Verenigde Staten.