Washington laat laptops weer toe op Etihad-vluchten uit Abu Dhabi

Dat heeft Etihad Airways, de enige luchtvaartmaatschappij die rechtstreeks van Abu Dhabi naar de VS vliegt, zondag meegedeeld.

De VS hadden in maart beslist dat op de vluchten van en naar acht islamitische landen geen elektronische apparaten meer aanvaard mogen worden in de handbagage. Onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Qatar, Egypte en Turkije worden daardoor getroffen. De maatregel heeft betrekking op laptops, tablets, e-readers en andere elektronische toestellen die groter zijn dan een smartphone.

Maar de Etihad-vluchten van Abu Dhabi naar de VS vallen niet langer onder dat verbod, zo meldt de luchtvaartmaatschappij nu. De informatie is ook bevestigd door David Lapan, woordvoerder van het departement binnenlandse veiligheid. De luchtvaartmaatschappij en de luchthaven hebben de maatregelen genomen die door Washington waren gevraagd, zo stelt hij. Volgens de Amerikaanse media is het verbod daardoor met onmiddellijke ingang opgeheven.

Zo is in Abu Dhabi onder meer een systeem van preclearance opgezet. Dat houdt in dat de passagiers al voor het boarden worden onderworpen aan een veiligheidscontrole van de Amerikaanse diensten.

Etihad voert elke week 45 vluchten uit tussen Abu Dhabi en Amerikaanse luchthavens.