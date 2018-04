Washington geeft signaal aan Rusland en China dat het zich niet 'terug in zee laat drijven'

Wat doe je als je belangrijkste rivaal beschikt over tien vliegdekschepen, negentig kruisers en destroyers, alsook een zestigtal onderzeeboten en vijfduizend militaire vliegtuigen en daarmee 's werelds wateren en luchtruim domineert? Je tracht op het land zijn zwakke plekken te vinden. Dat is precies hoe Rusland, China en in mindere mate Iran het voorbije decennium een antwoord probeerden te formuleren op de verpletterende Amerikaanse overmacht: middels relatief goedkope raketten op of nabij de kust de onvoorstelbaar dure Amerikaanse wapens op zee en in de lucht op afstand houden. Die strategie noemt men in het jargon anti-access and area denial, oftewel A2AD. Met de interventie in Syrië en de ontplooiing van nieuwe wapens in Azië tonen de Amerikanen evenwel dat zij daarmee willen afrekenen en breekt een nieuwe fase aan in de wereldwijde wapenwedloop.

