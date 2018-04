Washington blokkeert opnieuw VN-verklaring over dodelijk geweld in Gazastrook

Vorige zaterdag kantten de Amerikanen - een grote bondgenoot van Israël - zich ook al tegen de verklaring, die werd opgesteld door Koeweit.

Bij de protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn vrijdag minstens zeven Palestijnen gedood en nog eens 1.070 anderen gewond geraakt, zo stelt het door Hamas gecontroleerde ministerie van Gezondheid. Sinds vorige week vrijdag zijn al 29 Palestijnen omgekomen in verband met de spanningen langs de grens en raakten meer dan 2.500 anderen gewond.

Niet-permanent lid Koeweit vroeg de Veiligheidsraad vrijdag opnieuw om een verklaring aan te nemen die identiek is aan het voorstel dat vorige week al werd afgeschoten door de VS. In de verklaring wordt gewag gemaakt van 'een diepe bezorgdheid met betrekking tot de situatie aan de grens' en opgeroepen tot een 'onafhankelijk en transparant onderzoek.' De Amerikanen liggen echter opnieuw dwars.

Zeven Palestijnen gedood

Vrijdag raakten meer dan 150 Palestijnen gewond door echte en rubberen kogels, aldus een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Vele anderen zijn getroffen door traangas.

Ook raakten zes Palestijnse journalisten gewond door geweervuur van Israëlische soldaten, hoewel ze duidelijk te onderscheiden waren als verslaggevers, zo maakte hun vakbond bekend. Ze verkeren niet in levensgevaar. Een woordvoerder van het Israëlische leger reageerde niet op de beschuldiging.

Langs de grens protesteerden vrijdag ongeveer 20.000 Palestijnen, meldt het Israëlische leger. De Palestijnen staken banden in brand om het zicht van de Israëlische scherpschutters te bemoeilijken. Sinds vorige vrijdag zijn al 29 Palestijnen omgekomen in verband met de spanningen langs de grens en raakten meer dan 2.500 anderen gewond.

Het Israëlische leger beschuldigt Hamas ervan de rook te gebruiken om aanslagen uit te voeren langs de grens. Vanuit Tel Aviv werd ook al gewaarschuwd voor schade aan milieu en gezondheid door de brandende autobanden. Het leger riep het grensgebied met Gaza vrijdag uit tot "verboden militair gebied".