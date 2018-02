Warschau vraagt om 'anti-Poolse verklaringen' in buitenland te melden

Het medium kon de hand leggen op een drie pagina's tellende brief die wereldwijd via de Poolse ambassades en consulaten werd verspreid.

'Gelieve alle anti-Poolse verklaringen, afbeeldingen en opvattingen die ons schaden, te documenteren en daarop te reageren. Licht onze ambassades, consulaten en ereconsulaten in over elke laster die de goede naam van Polen beïnvloedt', luidt het onder meer in de brief van de hand van Senaatsvoorzitter Stanislaw Karczewski, die onder meer expliciet naar het gebruik van de formulering 'Poolse vernietigingskampen' verwijst.

De brief komt er na de omstreden Holocaustwet die twee weken geleden werd goedgekeurd in Polen en die vorige week ondanks forse internationale kritiek vorige week door president Andrzej Duda werd ondertekend. De wet voorziet in gevangenisstraffen tot drie jaar voor wie 'openlijk en in strijd met de waarheid' het 'Poolse volk of de staat' in verband brengt met de Jodenvervolging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zo wil het land onder meer vermijden dat er nog over 'Poolse vernietigingskampen' wordt gesproken.