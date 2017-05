Warmere nachten zullen miljoenen mensen uit hun slaap houden

Als de nachttemperatuur 1 graad Celsius hoger ligt dan normaal, dan leidt dat vandaag al tot drie extra nachten onvoldoende slaap per honderd mensen per maand. Voor de hele bevolking van de Verenigde Staten bijvoorbeeld betekent dat 9 miljoen extra nachten slaaptekort per maand, of 110 miljoen nachten per jaar.

Klimaatprognoses

Onderzoekers van de Universiteit van Californië-San Diego hebben dat vastgesteld door medische gegevens van 765.000 Amerikanen voor de periode 2002-2011 naast de temperaturen voor dezelfde periode te leggen. Via een ander onderzoek wisten de onderzoekers hoeveel nachten die mensen slecht hadden geslapen.

Wordt dat nog erger door klimaatverandering? Ja, vrezen de onderzoekers, op basis van de klimaatprognoses van de NASA. Als de huidige klimaatevolutie aanhoudt, dan komen er tegen 2050 zes nachten onvoldoende slaap per honderd mensen bij en tegen 2099 veertien extra nachten.

Grootste onderzoek

Het gaat om het grootste onderzoek tot nog toe naar de link tussen slaaptekort en ongewoon warme nachttemperaturen.

"Onze studie toont dat niet alleen de omgevingstemperatuur de slaap kan verstoren maar dat ook de klimaatverandering de situatie nog erger kan maken door de hoeveelheid slaapverlies op te voeren", zegt hoofdonderzoeker Nick Obradovich.

De gevolgen zullen niet voor iedereen even groot zijn. Vandaag worden armere en oudere mensen al veel vaker getroffen. In het onderzoek voor 2002-2011 kregen ouderen dubbel zo vaak met slaaptekort af te rekenen als jonge volwassenen. De laagste inkomens werden zelfs drie keer vaker getroffen dan de betere inkomens.

Invloed op onze gezondheid

Prognoses voor de rest van de wereld hebben de onderzoekers niet gemaakt, daarvoor beschikten ze over te weinig gegevens, maar aangezien de VS een relatief gematigd klimaat hebben en relatief welvarend zijn, "kan men zich voorstellen dat het op plaatsen die warmer of armer zijn of beide, de bevindingen nog erger zullen zijn", vermoedt Obradovich.

Slaap heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. "Te weinig slaap maakt iemand vatbaarder voor ziekte en chronische ziekte, en het kan het psychologisch welzijn en cognitief functioneren schaden", zegt Obradovich.

Bron: IPS