War on drugs: Colombiaanse president roept op tot meer samenwerking met België

Ernesto Rodriguez Amari sprak vandaag voor Knack met Colombiaans president Juan Manuel Santos, tevens Nobelprijswinnaar voor de vrede in 2016. President Santos bezoekt deze week België. Reden van dat bezoek: Colombia is het eerste Zuid-Amerikaanse land dat zich aansluit bij de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, nvdr.).

Deze ochtend gaf president Santos een lezing in het Brusselse kunstencentrum Bozar over 'Conflict resolution in the 21 century'. Andere sprekers waren onder andere Colombiaanse ambassadeur voor België Sergio Jaramillo, voormalig Spaanse premier Felipe González en Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van Europa Federica Mogherini.

Mogherini zette Santos in de bloemen voor de moed die hij de laatste jaren had getoond door tegen de stroom in te gaan en een historisch vredesakkoord te sluiten met de guerrillabeweging FARC die al sinds de jaren zestig actief is in het Zuid-Amerikaanse land. President Juan Manuel Santos bedankte meermaals de Europese Unie en de rest van de internationale gemeenschap voor hun steun om het vredesakkoord te realiseren.

Delen Het is belangrijk dat er een goede informatieuitwisseling komt tussen België en Colombia. Colombiaans president Juan Manuel Santos

Na deze lezing vertelde president Santos in een interview met Knack over zijn ervaringen tijdens de onderhandelingen met de FARC. Maar hij had ook meer te vertellen, onder andere over de war on drugs in België en of ons land iets kan leren van Colombia. Meer samenwerking is voor de president noodzakelijk.

JUAN MANUEL SANTOS: België moet niets van ons leren, wij moeten van België leren. België is een sterke democratie met sterke instellingen. Wij hebben wel ervaring met het voeren van oorlog tegen drugsmaffia. Het is belangrijk dat er een goede informatieuitwisseling komt tussen België en Colombia. Maffioso moeten snel geïdentificeerd worden. In de eerste plaats moet men vervolgens proberen hun materiële bezittingen te identificeren en in beslag te nemen. Dit is het belangrijkste wapen in de strijd tegen de wereldwijde drugshandel.

Wekelijks komen in de Antwerpse haven containers toe die afkomstig zijn uit Colombia. Drugs wordt vaak verstopt tussen goederen. Wat moet Colombia daartegen doen?

SANTOS: Wij kunnen in Colombia tegen de drugshandel blijven vechten, maar zolang de consumptie in Europa en de Verenigde Staten blijft stijgen, is het een ongelijke strijd. Het is alsof we boksen met één hand op de rug. We moeten samenwerken en via de internationale gemeenschap dit globale probleem proberen aan te pakken.

Vele Venezolanen ontvluchten vandaag hun thuisland en steken de Colombiaanse grens over. Kan Colombia hen blijven opvangen?

SANTOS: We doen alles wat we kunnen. Op dit moment bevinden er zich ongeveer een miljoen Venezolanen in Colombia en elke dag trekken er nog eens duizenden vluchtelingen door ons land. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap ingrijpt. In Venezuela is er een humanitaire crisis aan de gang. Elke dag verergert de situatie.