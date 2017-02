Waarschijnlijk volgende week stemming over sancties voor inzet chemische wapens in Syrië

Volgende week zal een ontwerpresolutie worden voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad die sancties oplegt voor het gebruik van chemische wapens in Syrië. Al zei een diplomaat donderdag dat het nu al zeker is dat Rusland tegen zal stemmen.