'Waarom zou Mexico het vuile werk opknappen als Trump ons enkel beledigt?'

'In Washington zeggen ze mij: maak je niet te veel zorgen om die tweets en beledigingen. Dat doet Trump om zijn aanhangers tevreden te houden', steekt Jorge Guajardo van wal. In zijn thuisland ziet de voormalige Mexicaanse ambassadeur in China (2007-2013) alleszins dat de woorden van de Amerikaanse president wel degelijk golven veroorzaken.

...