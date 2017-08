Kamiel Vermeylen Redacteur Knack.be analyse

Waarom viseert Noord-Korea Guam?

Het Amerikaanse eiland Guam is momenteel de spil in een escalerend conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Pyongyang dreigt ermee vier raketten af te vuren richting het eiland. Trump reageerde met harde woorden over de totale vernietiging van Noord-Korea. Maar waarom is het piepkleine eiland zo belangrijk?