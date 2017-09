Kamiel Vermeylen Redacteur Knack.be analyse

Waarom stapt Frauke Petry twee dagen na de verkiezingsoverwinning uit de AfD?

Twee dagen nadat de Alternative für Deutschland de derde grootste partij van Duitsland is geworden, stapt haar voorzitter Frauke Petry uit de partij. Gisteren had ze al aangekondigd geen deel te zullen uitmaken van de AfD-fractie in het Duitse parlement. Maar waarom wil Petry niet verder met een partij waarvan ze de afgelopen twee jaar aan het roer stond?