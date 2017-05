Waarom Macron zichzelf heeft geholpen met een rechtse premier

De kersverse Franse president Emmanuel Macron heeft de 46-jarige Edouard Philippe aangeduid als zijn eersteminister. Philippe is burgemeester van Le Havre en was de woordvoerder van de gematigde kandidaat Alain Juppé in de voorverkiezingen bij de rechtse Republikeinen, die verloor van François Fillon. Philippe moet in de komende dagen zijn regering samenstellen. Met Philippe in Matignon hoopt Macron een aantal gematigd rechtse kopstukken te overtuigen om naar zijn politieke beweging over te stappen. De bewering van rechts dat Macron mits wat cosmetische ingrepen gewoon het beleid van de socialist François Hollande zal verderzetten, kan Macron nooit helemaal ontkrachten zolang hij er niet in slaagt ook een aantal gematigde figuren van rechts los te weken. De keuze van zijn eersteminister was herbij cruciaal.

