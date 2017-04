Waarom Le Pen en Macron de adem van radicaal-links in hun nek voelen

De radicaallinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon zet in de laatste rechte lijn naar de eerste ronde een indrukwekkende eindsprint in. In een maandelijkse peiling van het peilingbureau Kantar Sofres voor Le Figaro, LCI en RTL gepubliceerd op zondag 9 april stijgt de leider van de beweging La France Insoumise dankzij zijn fel gesmaakte optreden in de twee nationale televisiedebatten van 12 naar 18 procent en laat daarbij François Fillon (17 procent), de kandidaat van Les Républicains , achter zich.

...