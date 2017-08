Waarom krijgt de veroordeelde 'hardste sheriff van Amerika' gratie van Trump?

Dat Joe Arpaio controversieel is, mag gerust een understatement heten. In 1993 stampt de zelfverklaarde en pasverkozen 'hardste sheriff van Amerika' Tent City uit de grond, een gevangenis in een rudimentair tentenkamp in de snikhete woestijn buiten de stad Phoenix in de grensstaat Arizona. Werden er aanvankelijk tot 1.700 gewone misdadigers opgesloten - waarvan er meerdere omkwamen in twijfelachtige omstandigheden - dan zouden er later vooral immigranten zonder papieren vastzitten, de meerderheid Mexicanen. 'Een concentratiekamp', noemde Arpaio het ooit langs de neus weg.

