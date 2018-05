Waarom Israël zich terugtrok als kandidaat voor de VN-Veiligheidsraad

Israël, dat met België en Duitsland in de race was om een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad, trok zich begin deze maand terug. Het land is dit jaar zeventig jaar lid van de VN en had nog nooit eerder een zetel in de Raad. Op 8 juni wordt in de Algemene Vergadering van de VN gestemd over de nieuwe leden.

...