Waarom Donald Trump Brett Kavanaugh nomineerde voor het Hof

Op verkiezingsavond in 2016, toen duidelijk werd dat Donald Trump de presidentsverkiezingen ging winnen van Hillary Clinton, zat ik naar de uitslagen te kijken in het Hilton-hotel, op het feestje van de Democratische Partij in San Francisco. Naast mij zat een oudere dame. Teneergeslagen keek ze me aan en zei: 'Daar gaat Roe v. Wade.' Ze sloeg haar drankje achterover en kondigde aan dat ze het niet meer wilde zien en naar huis ging.

