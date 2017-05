Waarom de Litouwers zo bang zijn voor de Russen

Geen school vandaag in Litouwen, de jeugdbeweging mobiliseert. Een groepje tieners staat met twee volwassen begeleiders aan te schuiven bij het Museum of Genocide Victims in Vilnius. Het duurt nog vijf minuten voor de poort opengaat, ze nemen alvast wat selfies bij het monument op het museumplein dat ook aan de slachtoffers van de genocide is opgedragen. De naam van het museum zet buitenlanders op het verkeerde been. Het gaat niet over de shoah, ook al werd een van de zwartste pagina's uit die geschiedenis in Vilnius geschreven: van de 220.000 Litouwse Joden werd 96 procent vermoord, hoofdzakelijk in en rond de hoofdstad. Nee, dit museum is gewijd aan een andere misdaad: de onderdrukking door de Sovjet-Unie van het Litouwse volk en van zijn streven naar souvereiniteit. Onderaan in het arduin van de neoklassieke gevel staan de namen van tientallen martelaren gebeiteld. Ze vormen maar het topje van de ijsberg, vertelt de audiogids ons met veel zin voor detail. Het vergt uithoudingsvermogen om de ruim 250 fragmenten te beluisteren, maar authentiek is het wel. Het museum werd ondergebracht in het voormalige commissariaat van de Sovjetveiligheidsdiensten, bekend onder de opeenvolgende afkortingen NKGB, MGB en KGB. De gevangenis in de kelders werd minutieus hersteld in de staat van de jaren veertig en vijftig toen de repressie een hoogtepunt kende. Aan gruwel geen gebrek. Zo is de isolatiecel eigenlijk een kuip met een halve meter ijswater waar een houten platform ter grootte van een vinylplaat bovenuit steekt. Net groot genoeg om op recht te staan, tot je van vermoeidheid of ontbering toch in het water valt. In de wanden van de executiekamer zie je nog de kogelinslagen. Tussen 1944 en 1960 kregen meer dan 1000 gevangenen hier een nekschot.

