Het houdt niet op. Opnieuw betreuren we slachtoffers van gewelddadig islamfanatisme in een Europese stad. Toen ik klein was, kende ik de islamistische terreur enkel vanop televisie. De aanslagen in Israël waren een ver-van-mijn-bedshow. Mijn kinderen daarentegen groeien op met aanslagen in de metro waarmee ze dagelijks naar school gaan, met terreur op onze vakantiebestemmingen, gepleegd door islamisten die net zoals hun vriendjes in de klas moslimouders hebben. Zij kennen het verschil dat wij niet konden maken: het o zo belangrijke onderscheid tussen moslims en islamisten.

'Waarom blijft Saoedi-Arabië buiten het vizier van de 'war on terror'?'

Onze leraar geschiedenis vertelde ons dat 'moslims' aanslagen pleegden in Israël omdat 'dat land een doorn in het oog was van het Midden-Oosten'. In zijn prachtige boek De Jihadkaravaan legt Montasser AlDe'emeh haarfijn uit hoe de situatie van Palestina de harten van vele moslims terecht beroert en hoe het lot van de Palestijnen wordt misbruikt in de haatpropaganda van de islamisten. Terwijl ze het in de jaren 80 met cassettebandjes moesten stellen om ayatollah Khomeini aan de macht te helpen, doen ze nu een beroep op professioneel geregisseerde filmpjes die via het internet elke huiskamer en elke snackbar kunnen bereiken. Ook in de wijk waarin wij wonen.

Je kan niet anders dan vaststellen dat zowat alle Westerse landen nu een doorn in het oog zijn van één zeer radicale groep binnen de islam: de islamisten. Net als de salafisten verheffen ze religie tot natuurwet. Geweld gebruiken tegen de afvalligen is een onderdeel van hun jihad, wat letterlijk 'streven naar een doel' betekent. Ze hebben het niet over de 'jihad van de liefde' zoals Mohamed El Bachiri zo mooi schreef als eerbetoon aan zijn overleden vrouw Loubna, een moslima die een terreurdood stierf in metrostation Maalbeek. Nee, de jihad van de salafisten is gericht tegen u en ik. Tegen iedereen die niet volgens hun gedragsregels leeft.

U zag wellicht het filmpje waarin een jonge vrouw in jeans en T-shirt over straat wandelt in Marokko en wordt uitgescholden en geïntimideerd door een groep jongens. Mensenrechtenactiviste Khadija Ryadi trok hierover aan de alarmbel: 'Meer en meer jongens beschouwen de loutere aanwezigheid van de vrouw in de publieke ruimte als onfatsoenlijk. Die achterlijke ideeën worden geïmporteerd vanuit het Midden-Oosten.' Ze doelt hoogstwaarschijnlijk op Saoedi-Arabië, waar het volstaat om jouw mening te uiten om als afvallige veroordeeld te worden.

Kijk naar wat met de Saoedische blogger Raif Badawi gebeurde. Hij schreef dat 'moslims, christenen, joden en ongelovigen gelijkwaardig zijn', waarop hij een proces kreeg aangesmeerd van de Saoedische autoriteiten. Wat hij schreef, werd door de rechtsgeleerde als afvallig bestempeld en op afvalligheid staat in Saoedi-Arabië de doodstraf. Zijn advocaat, druk van Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties konden de doodstraf 'verminderen' tot 1000 zweepslagen en 10 jaar in de gevangenis. Ook de advocaat werd opgepakt en veroordeeld. Beeld je in dat je naar de gevangenis moet omdat je schrijft dat mensen gelijkwaardig zijn.

Hoe lang laten we ons nog verblinden door de Saoedische paleizen?

Nog een voorbeeld: tijdens een cultureel festival in Riyad liet de religieuze politie van Saoedi-Arabië drie acteurs het land uitzetten omdat ze 'te knap' waren en daarom 'een gevaar zijn voor de samenleving'.

Met zulk crimineel regime bakt Amerikaans president Donald Trump zoete broodjes. Bij zijn bezoek in mei dit jaar, drukte hij breed glimlachend de hand van koning Salman. Geen letter over het bestraffen van de vrije meningsuiting in Saoedi-Arabië. Ook Raif Badawi en andere gewetensgevangenen in Saoedi-Arabië zijn de Amerikaanse president geen woord waard. Aan dit regime worden geen vragen noch voorwaarden gesteld door één van de machtigste man van de wereld.

Dat roept vragen op. Waarom blijft Saoedi-Arabië buiten het vizier van de zogenaamde 'war on terror'? Waarom staat het land niet op de door president Bush geformuleerde 'axis of evil'? Het antwoord is waarschijnlijk even simpel als banaal: geld. Nochtans draait het in de oprichting van de Verenigde Staten door de founding fathers niet om geld maar om principes zoals vrijheid van meningsuiting. Er staat nergens 'show me the money'. De pas opgerichte 'Terrorist Financing Targeting Center' is een goed plan maar een lege doos, een schijnvertoning. Wie terrorisme wil bestrijden moet de wortels ervan uittrekken: de plegers, de predikers, hun geldschieters én de gedogers. Een land dat mensen opsluit die anders- en niet-gelovigen als gelijkwaardig zien, is een land dat elke dag de zaadjes van de haat plant. Hoe lang laten we ons nog verblinden door de Saoedische paleizen?

In zijn speech bij zijn bezoek aan Saoedi-Arabië noemt Trump het een 'magnifiek land' en dankt hij koning Salman voor zijn 'gigantische investering in Amerika' - 300 miljard dollar, waarvan 100 miljard aan wapendeals. Het wordt tijd dat Amerika en Europa enkele principes ordenen: vrije meningsuiting gaat boven geld.