Waar moet Lifeline heen? Ook Spanje wil schip met 230 migranten niet aanvaarden

Het reddingsschip Lifeline, dat zowat 230 migranten aan boord heeft, zal niet terechtkunnen in Spanje. Dat heeft minister Jose Luis Abalos maandag duidelijk gemaakt in een interview met de radiozender Cadena Ser. Verschillende Spaanse havensteden, onder meer Barcelona en Valencia, hadden duidelijk gemaakt dat het schip bij hen welkom was. Maar Abalos stelt dat daar geen sprake van kan zijn. 'Spanje kan hier niet alleen de verantwoordelijkheid dragen', zegt hij.

Eerder deze maand had Spanje al het reddingsschip Aquarius, met meer dan zeshonderd migranten aan boord, toegelaten. Dat schip was eerder geweigerd door Malta en Italië, net zoals nu met de Lifeline het geval is.

De Franse minister van Europese Aangelegenheden Nathalie Loiseau heeft gezegd dat het 'aan Italië' toekomt zich over de Lifeline te ontfermen. 'Frankrijk herinnert aan het internationaal recht: wanneer u een schip hebt en u reddingen op zee doet, wat het geval is voor de passagiers van de Lifeline, dan laat u ze ontschepen in de meest nabije haven (...) dat is Malta of dat is Italië', zei de bewindsvrouw tegenover televisiestation France 2.

'Technisch en praktisch (gezien) is het aan Italië het (schip) te nemen', aldus Loiseau. 'Dit zal niet iedereen goed uitkomen, maar dat is het internationaal recht, en men is er niet om het recht door de wet van de jungle te vervangen'.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft op een persconferentie bevestigd dat het schip geen Italiaanse haven mag binnenlopen. De Lifeline bevond zich maandag op ongeveer 30 zeemijl van de Maltese kust in afwachting van een beslissing van de maritieme autoriteiten.