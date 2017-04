VS zijn begonnen met bouw raketafweersysteem in Zuid-Korea

Rond middernacht zijn zes vrachtwagens onaangekondigd de beveiligde zone van Seongju, in het zuidoosten van het land, binnengereden. Ze vervoerden naar verluidt onder meer de radar van het raketafweersysteem en raketlanceerders. Het Zuid-Koreaanse leger bevestigde het begin van een volledige implementatie van het systeem, dat tegen het einde van het jaar volledig operationeel zou moeten zijn.

Washington en Seoel hadden op 7 maart, kort na de lancering van vier Noord-Koreaanse raketten richting de Japanse Zee, het begin van de ontplooiing van het raketschild aangekondigd, dat hen in staat moet stellen het hoofd te bieden aan de dreiging van de Noord-Koreaanse ballistische raketten die het regime van Kim Jong-un blijven ontwikkelen ondanks internationale sancties. Het THAAD-systeem (Terminal High Altitude Area Defense) moet de Noord-Koreaanse korte- en middellangeafstandsraketten in de laatste fase van hun vlucht onderscheppen en vernietigen.

China verzet zich sterk tegen het systeem, aangezien het de raketcapaciteit van Peking zou beperken. En ook in Zuid-Korea staat niet iedereen achter de ontplooiing van het Amerikaans systeem. In Seongju kwam het tot rellen tussen honderden inwoners die vrezen dat hun dorp het doelwit wordt van Noord-Koreaane raketten, en de politie. Ze hadden banners bij met opschriften als "Geen THAAD" en "Hey, VS! Zijn jullie vrienden of bezetters?".

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea van 9 mei is het raketschild bovendien een politiek onderwerp geworden. Het volk is er verdeeld over, en de presidentskandidaat van de liberale Democratische Partij heeft al aangekondigd dat hij vindt dat de beslissing van de vorige regering over de ontplooiing van het schild moet worden herbekeken door de volgende administratie. Sommigen menen dan ook dat de VS plots vaart zet achter de bouw van het schild zodat het niet meer kan worden geannuleerd.