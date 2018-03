VS willen gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea blijven voortzetten

De VS en Zuid-Korea houden samen regelmatig militaire oefeningen. Maar naar aanleiding van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang, was begin dit jaar beslist om die manoeuvres op te schorten.

Een medewerker van het Witte Huis, die anoniem wenst te blijven, heeft intussen laten weten dat die oefeningen binnenkort opnieuw worden opgestart. Dat zal gebeuren na afloop van de Paralympische Winterspelen, die vrijdag van start gaan en nog tot 18 maart zullen duren. 'Na de Olympische en Paralympische Winterspelen is het heel normaal dat onze gebruikelijke defensieoefeningen hervat worden', zo klinkt het.

De gezamenlijke manoeuvres hebben in het verleden vaak kritiek gekregen van Noord-Korea, dat in de oefeningen Amerikaanse voorbereidingen voor een aanval of invasie ontwaarde. Washington en Seoel hebben die aantijging altijd ontkend.