VS wijzen 15 Cubaanse diplomaten uit na mysterieuze gezondheidsproblemen VS-personeel in Havana

Met de uitwijzing geeft Washington aan, een Cubaanse overheidshand achter die 'mysterieuze' gebeurtenissen te zien. Volgens de -anonieme- functionaris blijft Washington wel diplomatieke relaties met Cuba onderhouden. De Cubanen krijgen zeven dagen de tijd om de VS te verlaten.

Steeds volgens de zegsman is de uitwijzing louter bedoeld om het evenwicht tussen beide diplomatieke afvaardigingen te bewaren.

President Donald Trump heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij het niet eens was met de diplomatieke toenadering die zijn Democratische voorganger Barack Obama op het einde van diens tweede ambtstermijn met het in naam nog steeds communistische eiland heeft gezocht én gevonden.

De Cubaanse regering is allerminst opgezet met deze beslissing. Ze noemen de VS verantwoordelijk voor de 'achteruitgang' in de relaties tussen beide landen. 'De regering van de Verenigde Staten is met deze politieke en roekeloze acties verantwoordelijk voor de huidige en waarschijnlijke toekomstige achteruitgang van de bilaterale relaties', zegt Bruno Rodriguez Parilla, Cubaans minister van Buitenlandse Zaken, tijdens een persmoment in Havana.