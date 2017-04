VS vuren raketten af op Syrie

CNN meldt dat het om 50 Tomahawk-langeafstandsraketten gaat. Volgens de Washington Post werden ze afgevuurd vanaf twee oorlogsschepen op de Middellandse Zee. Het doel was een basis met de naam Shayrat in de provincie Homs. Naar alle waarschijnlijkheid is dat de plek vanwaar de vliegtuigen die de chemische aanval op Idlib eerder deze week uitvoerden vertrokken. Een defensiewoordvoerder liet weten dat startbanen, vliegtuigen en tank-punten het doelwit waren.

De luchtaanval zou als vergelding voor de gifgasaanval van afgelopen dinsdag gelden. Daarbij kwamen tot nu toe 86 mensen om het leven.

President Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hadden eerder op de dag aangekondigd dat militaire acties tegen het regime niet uitgesloten waren. Rusland had de VS eerder op de avond tijdens de zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nog gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van een militaire interventie in Syrië.

"De aanval in Syrië is vitaal voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten", aldus Trump na de aanval donderdagavond. Hij roept de "geciviliseerde landen" op om de VS te vervoegen "om een einde te maken aan de slachtingen en het bloedvergieten in Syrië", aldus persagentschap Associated Press.

Het gaat om de eerste rechtstreekse aanval van de VS tegen het regime van de president sinds het begin van de burgeroorlog zes jaar geleden.

De Syrische staatstelevisie spreekt van een "Amerikaanse agressie" tegen de militaire basis.