VS vragen om spoedoverleg binnen VN-Veiligheidsraad over onrust Iran

'We moeten niet zwijgen. De bevolking van Iran eist haar vrijheid', zei de Amerikaanse diplomaat, zonder te zeggen wanneer deze twee vergaderingen zouden kunnen doorgaan.

Eerder dinsdag eiste Washington al van Iran dat de beperkingen op het gebruik van sociale media als Instagram en Telegram zouden worden opgeheven. De Iraanse bevolking werd aangeraden een beroep te doen op een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) om de beperkingen te omzeilen.

De VN-secretaris-generaal Antonio Guterres riep Iran dinsdag op om het recht van de bevolking om te demonstreren te respecteren, evenals de vrije meningsuiting.

'De secretaris-generaal volgt het nieuws over de protesten in verschillende Iraanse steden op de voet, we betreuren het gemelde verlies van mensenlevens en hopen dat geweld in de toekomst zal worden vermeden', zei zijn woordvoerder op de dagelijkse VN-persbriefing.

De Iraanse president Hassan Rohani had dinsdag op zijn beurt een boodschap voor de Franse president Emmanuel Macron. Hij werd verzocht maatregelen te nemen tegen de activiteiten van een Iraanse 'terroristische groep' die gevestigd is in Frankrijk, en volgens Rohani betrokken is bij de demonstraties in Iran.

'We bekritiseren het feit dat een terroristische groep een basis heeft in Frankrijk en handelt tegen het Iraanse volk en geweld aanmoedigt. We verwachten dat de Franse regering optreedt tegen deze terroristische groep', aldus Rohani, die daarmee leek te verwijzen naar de Iraanse Volksmoedjahedien.