VS verstevigen koppositie in internationale wapenverkoop, Midden-Oosten verdubbelt aankopen

In zijn recentste rapport over de internationale wapenhandel schat het toonaangevende Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dat de wapenhandel met 10 procent is toegenomen in de periode 2013-2017, vergeleken met 2008-2012. Maar de wapenexport naar het Midden-Oosten is in die periode met 103 procent toegenomen en die van Saoedi-Arabië met maar liefst 225 procent.

De VS waren verantwoordeljk voor 34 procent van de internationale wapenhandel in de periode 2013-2017. Het land verkocht aan zeker 98 landen, zegt SIPRI. Een groot deel van de export van de VS bestond uit gevechts- en transportvliegtuigen.

Het aandeel van de VS neemt toe.

De export uit het land bedroeg 'slechts' 30 procent van de internationale wapenhandel in de periode 2008-2012.

Rusland exporteert, India importeert

Bijna de helft van hun omzet maakten de VS in het Midden-Oosten. Azië was goed voor een derde. De belangrijkste afzetmarkt van de VS was Saoedi-Arabië, met bijna een vijfde van de omzet. Saoedi-Arabië koopt 98 procent van zijn wapens in de VS of de EU.

De op een na grootste wapenexporteur was Rusland, met ongeveer een vijfde van de internationale wapenhandel. Rusland verscheepte wapens naar 47 landen, alsook naar de rebellen in Oekraïne, zegt de Zweedse denktank. Meer dan de helft van de Russische wapenexport gaat naar India, China en Vietnam. Na de VS en Rusland volgen Frankrijk, Duitsland en China.

Vijf landen, India, Saoedi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en China, maken samen een derde uit van de globale wapenimport. India was de grootste wapenimporteur in de periode met 12 procent. Rusland, de VS en Israël zijn de belangrijkste leveranciers. Wereldwijd de tweede importeur van wapens is Saoedi-Arabië.