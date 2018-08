VS-veiligheidsadviseur Bolton spreekt Netanyahu over Iran

De gesprekken gaan maandag voort. Het Israël van premier Netanyahu en de VS van president Donald Trump zitten op één lijn over Iran. Netanyahu is een van de enige staatshoofden in de wereld die tevreden is met de terugtrekking van de VS uit het nucleair akkoord met Iran.

Nadat sancties tegen Iran jarenlang waren opgeschort, voerde de VS ze begin augustus weer in, als gevolg van de uitstap van de VS uit het programma.

Vanaf 4 november zullen nieuwe sancties in werking treden. De VS willen de olie-export van Iran herleiden tot nul. Economische experten wijzen er daarom op dat de VS economisch belang hebben bij de harde aanpak van Iran.