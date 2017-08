VS vaardigen sancties uit tegen Chinezen en Russen vanwege steun aan Noord-Korea

Concreet gaat het om zes Chinese entiteiten, een Russische, een Noord-Koreaanse en twee gebaseerd in Singapore, meldt persagentschap Reuters op basis van een mededeling door het ministerie van Financiën. Onder de zes personen zijn vier Russen, een Chinees en een Noord-Koreaan.

Met de sancties bevriest Washington alle mogelijke tegoeden van de zestien entiteiten en personen in de VS. Bovendien is het Amerikaanse bedrijven en personen voortaan verboden moet hen zaken te doen.

Washington blijft druk uitoefenen op Noord-Korea door iedereen in het vizier te nemen die bijdraagt aan de ontwikkeling van het nucleair en ballistisch raketprogramma, zegt minister Steven Mnuchin in de mededeling.

'Het is onaanvaardbaar dat mensen en bedrijven uit China, Rusland en elders het Noord-Korea mogelijk maken om inkomsten te vergaren voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens en het destabiliseren van de regio', dixit de minister.

Peking heeft de Amerikaanse regering al opgeroepen om 'deze foute beslissing meteen recht te zetten', zo meldt Reuters nog.

Ontkend

Intussen heeft Oekraïne officieel ontkend dat het militaire technologie heeft geleverd voor het Noord-Koreaanse rakettenarsenaal. Een door president Petro Porosjenko ingeleid onderzoek kwam dinsdag tot de slotconclusie dat de berichten daarover foutief zijn. De vroegere Sovjetrepubliek heeft al sinds zijn onafhankelijkheid in 1991 geen vergunningen meer geleverd voor de export van raketmotoren of andere goederen voor militair gebruik aan Pyongyang, luidt het.

Vorige week citeerden The New York Times en andere Amerikaanse media westerse experts die niet uitsloten dat er vanuit Oekraïne raketmotoren waren aangevoerd voor het Noord-Koreaanse rakettenprogramma. Dat zou verklaren hoe het geïsoleerde communistische regime zo snel vooruitgang heeft geboekt bij het bouwen van intercontinentale raketten.