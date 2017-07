VS vaardigen nieuwe sancties uit tegen 18 Iraanse personen en organisaties

De VS drukken hun bezorgdheid uit over 'de kwaadaardige activiteiten van Iran in het Midden-Oosten die de regionale stabiliteit, veiligheid en welzijn ondermijnen', zoals de steun aan terreurgroepen, het Syrische regime en de Houthi-rebellen in Jemen.

Woordvoerster van het State Department Heather Nauert beschuldigt Iran er ook van ballistische raketten te testen en te ontwikkelen, wat 'een directe schending' is van de resoluties van de Verenigde Naties. Volgens haar zijn de nieuwe sancties 'een antwoord op de blijvende Iraanse bedreiging'.

Onder de achttien getroffen personen en organisaties bevinden zich onder meer twee organisaties die gelinkt zijn aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, net als een in Iran gevestigde transnationale criminele organisatie en individuen die daaraan gelinkt zijn. Andere personen zijn betrokken bij het ballistische programma van Teheran of bij militaire aankopen, of steunen de Revolutionaire Garde.

Maandag nog liet de regering-Trump weten dat Iran de voorwaarden naleeft van het in 2015 gesloten nucleaire akkoord, maar 'onomstotelijk in gebreke blijft voor de geest van dat akkoord'. De administratie kondigde dan ook aan nieuwe sancties te willen uitvaardigen.