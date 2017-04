VS: 'Twintig procent van Syrische gevechtsvliegtuigen onschadelijk gemaakt'

'Volgens een evaluatie van het ministerie van Defensie heeft de aanval geleid tot de beschadiging of vernietiging van brandstof- en munitiesites, luchtafweercapaciteiten en 20 procent van de Syrische operationele vliegtuigen', aldus de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis. 'De Syrische overheid heeft op dit moment niet meer de mogelijkheid om op de Shayrat-luchtmachtbasis vliegtuigen te voorzien van brandstof of wapens, en momenteel is het gebruik van de landingsbaan niet nuttig vanuit militair oogpunt.' De minister waarschuwt ook het Syrische regime nogmaals om geen chemische wapens (meer) te gebruiken: 'Het zou onbezonnen zijn van het Syrische regime om ooit nog chemische wapens te gebruiken.'

De Verenigde Staten gaan ervan uit dat het regime van president Bashar al-Assad achter de chemische aanval van vorige week zit, waarbij minsten 87 mensen om het leven kwamen. Volgens de VS werd de chemische aanval uitgevoerd vanop de basis van Shayrat, en dat is ook de reden waarom de basis als doelwit werd gekozen. Kort na de Amerikaanse aanval werd in de media gemeld dat de basis al opnieuw gebruikt werd, maar dat is volgens Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer slecht een 'PR-stunt.'

'Meer bombardementen niet uigesloten

Spicer verklaarde maandag tijdens de dagelijkse persbriefing op het Witte Huis nog dat de VS meer bombardementen niet uitsluiten indien het Syrische regime opnieuw chemische aanvallen of aanvallen met vatenbommen. Het Witte Huis reageerde echter snel dat 'zijn standpunt niet veranderd is.' 'De president behoudt de optie om in Syrië op te treden tegen het Assad-regime indien dat van belang is voor de nationale veiligheid, zoals dat het geval was bij het gebruik van chemische wapens door de overheid tegen haar eigen burgers.' Het regime gebruikt regelmatig vatenbommen en dropte in februari volgens mensenrechtengroepen maar liefst 500 van die bommen.

Samenwerking met Rusland

De woordvoerder liet nog weten dat de VS blijven streven naar veilige zones in Syrië, en daarvoor een samenwerking met Rusland niet uitsluiten. De mensen in Syrië willen hun huizen niet verlaten, maar verlangen naar veiligheid, klinkt het. 'Om het conflict te doen de-escaleren, om IS op afstand te houden, dat is de grootste humanitaire hulp die wij kunnen bieden', zei Spicer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson reist dinsdag naar Moskou, waar hij een ontmoeting heeft met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De Amerikaans-Russische relaties hebben een stevige deuk gekregen na de Amerikaanse aanval in Syrië.