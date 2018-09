VS trekken definitief streep door 300 miljoen dollar aan hulp voor Pakistan

Het Amerikaanse ministerie van Defensie schrapt 300 miljoen dollar aan militaire hulp voor Pakistan. Het land onderneemt te weinig 'beslissende acties' tegen radicale rebellen die oorlog voeren in Afghanistan en vaak hun toevlucht zoeken in safe havens aan de grens in Pakistan, zo zegt het Pentagon.