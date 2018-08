VS treffen sancties tegen Turkse ministers, Ankara waarschuwt voor 'grote schade' aan betrekkingen

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Suleyman Soylu en Abdulhamit Gul, worden gesanctioneerd omdat ze een belangrijke rol zouden hebben gespeeld in de arrestatie en detentie van de dominee. Hun activa in de VS worden geblokkeerd en Amerikaanse burgers mogen geen zaken meer met hen doen.

'Wij vinden dat hij het slachtoffer is van een oneerlijke en onrechtvaardige behandeling door de Turkse regering', zo verklaarde woordvoerster Sarah Sanders. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had woensdag een telefoongesprek met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu. Beide ministers gaan elkaar later deze week ontmoeten in Singapore om de zaak te bespreken, zo verluidde bij het State Department.

Pompeo had het alvast over 'een gepaste maatregel' die zich opdrong na de herhaaldelijke oproepen van Washington om de dominee vrij te laten. Andrew Brunson zit sinds oktober 2016 in een Turkse cel op beschuldiging van 'terrorisme' en 'spionage'.

De zaak zet zware druk op de betrekkingen tussen Ankara en Washington. De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence dreigden de voorbije dagen al dat er zware sancties zouden komen indien de dominee niet vrijgelaten zou worden. Vorige week werd Brunson onder huisarrest geplaatst, maar dat was voor Washington niet voldoende.

Turkije heeft de sancties scherp veroordeeld. Het eist van de VS terug te komen op zijn beslissing. Turkije protesteert 'nadrukkelijk' tegen de sancties, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara woensdag. 'We roepen het VS-bestuur op afstand te nemen van deze beslissing', die de pogingen om betrekkingen te verbeteren 'grote schade' zal toebrengen, zo klinkt het.

Brunson werd in de nasleep van de mislukte coup van juli 2016 opgepakt. Hij riskeert tot 35 jaar cel. De Turkse regering acht de geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor die coup, en Brunson zou voor zijn netwerk gewerkt hebben, en voor de Koerdische PKK. President Recep Tayyip Erdogan had in het verleden een uitwisseling van Gülen, die in de Verenigde Staten in ballingschap is, tegen Brunson voorgesteld.