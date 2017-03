VS sturen 400 extra militairen naar Syrië

De Verenigde Staten zijn klaar om 400 extra soldaten naar Syrië te sturen. Die moeten er de door hen gesteunde Koerdisch-Arabische alliantie Syrische Democratische Krachten (SDF) steunen in hun offensief tegen al-Raqqa, de facto de hoofdstad van Islamitische Staat (IS) in Syrië. Volgens woordvoerder kolonel John Dorrian gaan de marines naar Syrië voor een beperkte tijdsduur.

Sinds oktober 2015 telt Syrië zowat 500 Amerikaanse 'boots on the ground'. Die zijn er officieel enkel om 'plaatselijke rebellen' raad te geven en op te leiden. Eerst was dat in hun strijd tegen Damascus, daarna om terreurgroepen als IS te bestrijden.

Voor Amerikaans president Donald Trump is naar zijn eigen zeggen de strijd tegen IS prioritair in Syrië.

De herovering van Raqqa dreigt met de Amerikaanse versterking voor de Koerden een wedloop te worden. Ook de Syrische regeringstroepen zijn, met Russische steun, op komst. Verder is ook de Turkse president Erdogan geïnteresseerd in een Turkse gebiedsuitbreiding naar het zuiden, maar kan de hij het zich moeilijk veroorloven Washington of Moskou tegen de haren in te strijken.