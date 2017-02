VS sturen 1.000 troepen naar Polen

De Verenigde Staten zullen in april de oostflank van de Navo nog meer versterken door ongeveer 1.000 extra manschappen in Polen stationeren. Dat deelde het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa zaterdag mee. De Navo zal eind maart ook extra militaire voertuigen sturen naar Orzysz, in het noordoosten van Polen.