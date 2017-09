VS: senatoren willen met wetsvoorstel transgenders in het leger beschermen

'Als minder dan 1 procent van de Amerikanen vrijwilliger is om in het leger te dienen, moeten wij iedereen die dat wil en die in staat is om ons land te dienen, ontvangen', zegt de Republikein John McCain, co-auteur van het wetsvoorstel en voorzitter van de Defensiecommissie in de Senaat.

Concreet zou de wet het Pentagon verhinderen om mensen in de Amerikaanse strijdkrachten te demobiliseren of kandidaten te weren op basis van de geaardheid. Daarnaast voorziet de tekst dat het ministerie van Defensie tegen het einde van het jaar ook een rapport over transgenders in het leger klaar zou moeten hebben.