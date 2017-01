VS-Senaat gaat banden tussen Trump-campagne en Rusland onderzoeken

Dat heeft de voorzitter van de Commissie, de Republikein Richard Burr, aangekondigd. Een dag eerder had hij nog verkondigd dat dit onderwerp buiten de bevoegdheid viel van zijn commissie, die een breed onderzoek voert naar Russische beïnvloeding van de verkiezingen in de VS, onder meer via hacking.

De ommezwaai komt er enkele uren nadat FBI-baas James Comey in een besloten vergadering in het parlement niet had willen bevestigen of zijn diensten een onderzoek voeren naar mogelijke banden tussen Donald Trump en Rusland.

Die niet-bevestiging van Comey leidde vooral bij Democratische parlementsleden tot verontwaardiging. Zij vinden dat de FBI-baas door een laattijdige en wel publiek aangekondigde heropening van het onderzoek naar Hillary Clintons e-mailschandaal had bijgedragen tot haar verkiezingsnederlaag.

Onderzoek naar lekken

De Senaatscommissie, kondigde Burr nu samen met zijn Democratische collega Mark Warner aan, zal "desnoods" met dagvaardingen werken, zowel voor leden van de regeringsploeg van Obama als voor medewerkers van Trump.

De aankondiging, schrijft Politico, betekent ook een breuk tussen Senaat en Huis van Afgevaardigden, dat besloot geen onderzoek te voeren naar de banden met Rusland, maar wel naar de lekken bij de inlichtingendiensten die de verspreiding van 35 pagina's aan onbevestigde memo's over president-elect Donald Trump mogelijk maakten.

(RR)