VS schorten deel bijstand aan Pakistan op: 'Heeft niets opgeleverd behalve leugens en bedrog'

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington bekendgemaakt. De ondersteuning blijft onthouden tot de Pakistaanse regering duidelijke maatregelen treft tegen de Taliban in Afghanistan en het met haar verbonden Hakkani-netwerk, aldus woordvoerder Heather Nauert. De precieze omvang van de steun kon ze niet becijferen, maar de New York Times schrijft dat het tot 1,3 miljard dollar kan oplopen, vooral geld dat door Pakistan officieel zou gebruikt worden voor terreurbestrijding. 'Pakistan heeft de mogelijkheid het geld terug te krijgen', aldus Nauert, 'als het decisieve stappen zet'.

In augustus had de regering in Washington zich al bereid verklaard om 255 miljoen dollar aan militaire steun aan Pakistan te herroepen. De verhoudingen tussen de beide landen zijn momenteel uiterst gespannen. De regering van president Donald Trump verwijt Pakistan de radicale Taliban en het aan haar gelinkte Hakkani-netwerk te steunen en schuiloorden te verschaffen.

Aan de maatregel gingen een serie tweets van de president vooraf, waarin Trump onder meer aangaf dat de VS de voorbije 15 jaar voor 33 miljard dollar aan steun aan Pakistan gegeven hebben en 'zij hebben ons niets teruggegeven behalve leugens & bedrog', Ze beschouwen onze leiders 'als idioten', aldus nog Trump.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018