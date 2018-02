VS: Rusland 'bijzonder verantwoordelijk' voor dodelijke bombardementen in Syrië

'Zonder de steun van Rusland aan Syrië zou er van deze verwoesting en deze doden geen sprake zijn', zei Heather Nauert, woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Donderdag vielen er opnieuw 46 burgerdoden. 'Dit herinnert ons aan de bijzondere verantwoordelijkheid van Rusland voor wat er daar gebeurt.'

De uitspraken komen enkele uren na de mislukking van een ontwerpresolutie in de VN-Veiligheidsraad om te komen tot een humanitair staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië.

Nauert beschuldigt Moskou ervan 'stokken in de wielen te steken' van de onderhandelingen over een wapenstilstand. Volgens haar tonen de vierhonderd doden de mislukking aan van de onderhandelingen van Astana, waar Turkije, bondgenoot van de Syrische rebellen, samen met Iran en Rusland, bondgenoten van dictator Bashar al-Assad, de oprichting van 'de-escalatiezones' waren overeengekomen om het geweld in Syrië tegen te gaan. 'Dit toont in welke mate deze de-escalatiezone een grap is', zei ze.

De Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, hekelde donderdag het 'rampen-taalgebruik' over de humanitaire situatie in Oost-Ghouta, die volgens hem de situatie op het terrein niet weerspiegelt. Op Russiche mediakanalen als Russia Today, overigens zelf gefinancierd door het Kremlin, trekt Nebenzia de westerse berichtgeving over de gruwel van de oorlog in Oost-Ghouta in twijfel.