VS: restaurants gaan vandaag dicht voor 'dag zonder migranten'

"Illegalen, bewoners, burgers, immigranten uit de hele wereld. Laten we ons verenigen", zo staat op de folder van de actie, die ook op sociale media gedeeld werd: "Meneer de president, zonder ons en zonder onze steun, is dit land verlamd".

Rick Bayless will close all of his Chicago restaurants Thursday in support of A Day Without Immigrants: https://t.co/SxhGSHsq31 pic.twitter.com/NhSWJYsbcq -- ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 16, 2017

Het initiatief werd vorige week gelanceerd, maar kreeg door het gebrek aan een centrale organisatie niet meteen veel weerklank. Dat veranderde toen enkele grote restaurants van de Amerikaanse hoofdstad Washington aankondigden te zullen deelnemen. Andere restaurants in de stad volgden en ook in New York en Philadelphia werden stakingen aangekondigd.

Schadeclaim

De Amerikaans-Spaanse chef José Andrés, die twee sterren heeft, kondigde op Twitter aan zijn vijf zaken te sluiten, "uit steun voor de werknemers". Donald Trump startte een rechtszaak tegen hem omdat hij weigerde een restaurant te openen in een nieuw Trump Hotel in Washington. Hij wilde dat niet langer door de uitspraken die Trump tijdens zijn campagne deed over Mexicaanse immigranten. De Republikein wil nu enkele miljoenen dollar schadevergoeding van hem wegens contractbreuk.

Blue Ribbon Restaurants Will Close Tomorrow in Support of 'A Day Without Immigrants' https://t.co/hEuzoSR6tI pic.twitter.com/Tfu2X3294p -- Eater NY (@EaterNY) February 15, 2017

In New York hebben de eigenaars van de keten Blue Ribbon al laten weten hun zeven restaurants te zullen sluiten, en ook in Philadelphia doen verschillende zaken mee. Het initiatief ontstond nadat vorige week meer dan 680 mensen zonder papieren gearresteerd en uitgewezen werden. Dat aantal lag echter niet hoger dan bij gelijkaardige operaties onder het presidentschap van Barack Obama.