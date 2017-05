VS reageren terughoudend op herverkiezing van Rohani

"Als Rohani de betrekkingen met de wereld wil veranderen, dan is dat wat hij moet doen." De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei dat hij niet spreekt over wat hij verwacht, maar over wat hij hoopt. Hij maakte meteen ook duidelijk dat de deur tot gesprekken met zijn Iraanse collega open staat, indien dergelijke contacten productief zijn.

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubair verwees op de gezamenlijke persconferentie in Riyad herhaaldelijk naar "de rol van Teheran als helper van de terreur" en zei in dit verband over de herverkiezing van Rohani: "Wij meten Iran niet aan zijn woorden, maar aan zijn daden". Saoedi-Arabië en Iran zijn aartsrivalen in het Midden-Oosten en de golfregio.

Tillerson ziet in de met de Saoedi's afgesloten wapendeal een signaal aan Iran. "Dit is een krachtige boodschap aan onze gemeenschappelijke vijand", zei Tillerson op de persconferentie. Het akkoord biedt het land en de hele regio meer veiligheid "tegen de Iraanse invloed en de bedreiging van alle Saoedische grenzen", zei Tillerson. Daarmee doelt hij op de aanwezigheid van Iraanse strijders in Syrië en Irak en de veronderstelde Iraanse steun aan de Houthi-rebellen in het straatarme Jemen.

Wapendeal 110 miljard dollar

Tillerson beloofde dat door de handelsakkoorden "honderdduizenden jobs in de VS en Saoedi-Arabië" zullen ontstaan. Alleen al de wapendeal tussen beide landen heeft een omvang van rond de 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro). Volgens de Amerikaanse regeringswoordvoerder Sean Spicer is de deal het grootste wapencontract ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Al-Jubair zei dat samen met de afgesloten economische verdragen in de sectoren infrastructuur, IT en wederzijdse investeringen een bedrag met een omvang van rond de 300 miljard dollar is gemoeid. Het bezoek van Trump aan het koninkrijk vormt een "keerpunt" in de gemeenschappelijke betrekkingen.