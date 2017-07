VS-president Donald Trump heeft eerste uitdager voor volgende verkiezingen

President van de Verenigde Staten Donald Trump kent zijn eerste uitdager voor de presidentsverkiezingen van 2020. 'Ik stel me kandidaat als president', klinkt de tweet van John Delaney. In de Washington Post schrijft Delaney een opiniestuk waarom hij voor het het Witte Huis wil betreden. De democratische afgevaardigde uit Maryland zegt dat hij de voortdurende strijd tussen de twee grote partijen in het land beu is. Hij wil een brug slaan tussen beide kampen opdat de politiek zich terug op de oplossingen kan oriënteren.

De Amerikaanse televisiezender Fox dicht de man weinig landelijke bekendheid toe. Afkomstig uit de bankwereld belandde Delaney in 2012 voor het eerst in het Congres, waar hij het tweede grootste kiesdistrict van zijn staat vertegenwoordigt. Als motief voor zijn kandidaatstelling gewaagt de politicus van 'recent electoraal falen' van zijn Democratische partij. Hij brak een lans voor een 'andere aanpak - gefocust op de feiten en de toekomst'.