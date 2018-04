VS: 'Perfecte aanval', Rusland: 'Veel raketten neergehaald door Syrisch leger'

'Missie volbracht', zo twitterde de Amerikaanse president Donald Trump zaterdagmiddag (Belgische tijd). 'Een perfect uitgevoerde aanval gisteravond. Dank u Frankrijk en Verenigd Koninkrijk voor hun wijsheid en de kracht van hun fraai leger. Het had geen beter resutaat kunnen hebben.'

Het Pentagon trad Trump later bij. 'Wij hebben met succes al onze doelen getroffen', zo zei woordvoerster Dana White.

Luitenant-generaal Kenneth McKenzie zei dat de Amerikaanse troepen bij de aanval geen schade hebben opgelopen en dat de Syrische defensie geen betekenisvolle problemen heeft gesteld. De door de Syrische strijdkrachten afgevuurde munitie vormde integendeel een risico voor de burgerbevolking. 'Wanneer je ijzer in de lucht schiet, moet het ergens neerkomen.' De Russische luchtafweer is niet geactiveerd.

De aanvallen hebben het Syrische chemisch wapenprogramma zo een slag toegebracht dat het er 'jaren zal over doen om zich ervan te herstellen', aldus nog de luitenant-generaal.

Parijs en Londen beamen

De Franse regering zegt dat bij de aanvallen 'een groot deel van het chemisch wapenarsenaal' van het Syrische regime is vernietigd. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian waarschuwde dat er een nieuwe militaire interventie zal komen ingeval van een nieuwe gifgasaanval in Syrië. 'Ik denk dat de les begrepen zal zijn.'

Eerder had de Britse minister van Defensie Gavin Williamson al gezegd dat de Britse militaire missie tegen een militair complex in Syrië 'bijzonder geslaagd' lijkt te zijn. 'Al onze teams zijn veilig en wel teruggekomen. Het Britse leger heeft een belangrijke rol gespeeld in het verminderen van de slagkracht van het Syrische regime om in de toekomst scheikundige wapens te gebruiken.' Vier Britse gevechtsvliegtuigen hebben een militaire installatie nabij Homs bestookt. Het zou daarbij gaan om een opslagplaats voor scheikundige wapens.

'Neergehaald'

De verklaringen van Washington, Parijs en Londen lijken enigszins haaks te staan op die van Moskou en Damascus. Volgens de Russische regering is 'een aanzienlijk deel van (de) kruisraketten en lucht-grondraketten neergeschoten terwijl ze doelwitten naderden.'

Syrië gebruikte daarbij luchtafweer die nog in de Sovjetunie is ontwikkeld en meer dan dertig jaar oud is. Het gaat om de systemen S-125, S-200, Boek en Kvadrat, aldus het Russische ministerie van Defensie. In het bijzonder zijn twaalf raketten neergehaald die de militaire luchthaven Dumayr ten oosten van Damascus als doelwit hadden. Volgens het Kremlin heeft de Syrische luchtafweer 71 van de 103 westerse kruisraketten neergehaald.

De Syrische legerleiding stelt eveneens dat het de meeste raketten heeft neergehaald na de aanval met 'hoge efficiëntie' te hebben beantwoord. Sommige raketten weken ook van hun doelwit af en troffen een militaire basis nabij Homs. Daarbij zijn drie burgers gewond geraakt, luidt het.

Op het internet circuleren ondertussen beelden van een van de getroffen doelwitten, een onderzoekscentrum in Barzeh, ten noorden van Damascus

'Geen slachtoffers'

Volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) waren de doelwitten van de aanvallen 'helemaal leeg', het personeel was geëvacueerd. 'Alle bij de aanvallen geviseerde doelwitten zaterdag waren helemaal leeg nadat de aanwezige strijdkrachten er meer dan drie dagen geleden zijn geëvacueerd', zei directeur Rami Abdel Rahman van het SOHR.

Eerder op de dag zei Rusland dat er volgens voorlopige informatie geen enkel slachtoffer binnen het Syrische leger of de burgerbevolking is gevallen.

Rebellen

Intussen heeft ook de Syrische rebellengroep Jaish al-Islam gereageerd. Zij noemen de aanvallen 'een grap zolang Assad aan de macht blijft'. 'Het instrument van de misdaad bestraffen terwijl de misdadiger mag blijven. Een grap', aldus hoge verantwoordelijke van de groep Mohammed Allouche.

Jaish al-Islam had tot voor kort de controle over Douma, de stad die het doelwit was van de vermoedelijke chemische aanval van vorig weekend, waarbij meer dan 40 doden vielen. Die aanval, die de VS en de internationale gemeenschap toeschijven aan het Syrische regime, was de reden voor de luchtaanvallen van door de VS, Frankrijk en het VK. Het Syrische regime ontkent elke betrokkenheid en noemt de aanval een fabricatie van de rebellen.

Oppositie

Ook andere leden van de Syrische oppositie lieten zich al kritisch uit over de westerse aanvallen. Ze laken het stilzwijgen van de internationale gemeenschap wanneer het regime traditionele wapens gebruikt die veel dodelijker zijn dan chemische wapens. 'Misschien zal het regime nu geen chemische wapens meer gebruiken, maar het zal niet twijfelen om wel nog wapens te gebruiken die door de internationale gemeenschap aanvaard worden', klinkt het bij het onderhandelingcomité van de Syrische oppositie, dat de belangrijkste oppositiegroepen groepeert.

'De aard van de aanvallen stuurt slechts één boodschap naar Assad: je mag geen Syrische kinderen blijven doden met chemische wapens, gebruik daarvoor enkel traditionele wapens.'