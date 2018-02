VS: parlementscommissie stemt in met publicatie van Democratisch tegen-memo

Na de goedkeuring krijgt president Donald Trump vijf dagen de tijd om te bekijken of hij instemt met de publicatie van het nieuwe memo. Het Witte Huis kan ook wijzigingen aanbrengen. Als het memo door de president tegengehouden wordt, kunnen de Democraten hun memo voorleggen aan de plenaire vergadering van het Huis van Afgevaardigden, dat het presidentieel veto ongedaan kan maken.

Vrijdag maakten de Republikeinen, onder aanvoering van Commissievoorzitter Devin Nunes, hun memo van vier pagina's wereldkundig. De president stemde in met de publicatie en tweette naderhand onder meer dat het memo hem volledig in het gelijk stelde in 'de Russische heksenjacht'.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018

Dat was echter niet wat het memo beweerde. Het memo stelde wel dat de FBI op basis van partijpolitieke, door de campagne van Hillary Clinton betaalde informatie een toelating had verkregen om de gewezen medewerker van de Trumpcampagne, Carter Page, vanaf oktober 2016 af te luisteren.

De Democraten en ook de FBI en Trumps ministerie van Justitie hadden bezwaar gemaakt tegen de publicatie van het memo, onder meer omdat het een onevenwichtig beeld gaf van de informatie die voorlag toen een rechter zich over de afluistering van Page moest uitspreken. De FBI ventileerde in een zeldzame publieke mededeling 'ernstige bezorgdheid' over het Republikeinse memo.

Volgens critici was dat eerste memo in elk geval onvolledig en tendentieus. Er zou aan de rechter wel degelijk zijn aangegeven dat informatie in het afluisterdossier politiek gekleurd was, en de informatie waarvoor Clinton had betaald, zou niet de enige informatie geweest zijn waarop rechter zich had gebaseerd. Na de oorspronkelijke toelating werd de mogelijkheid om af te luisteren na drie keer verlengd.

Ook omdat ze het oorspronkelijke memo eenzijdig vonden, schreven de Democraten hun eigen memo, tien pagina's lang, en zoals het Republikeinse memo gebaseerd op vertrouwelijke informatie. De beslissing om de publicatie groen licht te geven was unaniem in de commissie van het Huis.

Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018

De hoogste Democraat in de commissie, Adam Schiff, was maandag, uren voor de commissiebeslissing, het doelwit van een presidentiële tweet.

'Kleine Adam Schiff, die wanhopig een hogere post ambieert, is een van de grootste leugenaars en lekkers in Washington. Adam verlaat besloten commissievergadering om illegaal vertrouwelijke informatie te lekken. Moet gestopt worden!'